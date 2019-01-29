Beton Zeminde Plastik Borularla Çalışarak Şampiyon Oldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Emre Çolak, okul bahçesinde beton zeminde ve plastik borulardan yaptığı engelli koşu parkuruyla çalışarak Türkiye şampiyonu oldu.

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Emre Çolak, okul bahçesinde beton zeminde ve plastik borulardan yaptığı engelli koşu parkuruyla çalışarak Türkiye şampiyonu oldu.



Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'ndaki başarısının sırrını açıklayan Emre Çolak, imkansızlıklara rağmen, yılmadan azim ve kararlılıkla çalıştığını söyledi. Genç sporcu, yaşadığı ilçede bütün imkansızlıklara rağmen peşinden koştuğu atletizm tutkusuyla engelleri aşarak Türkiye Şampiyonu oldu.



Çolak, "Bu konuda en büyük destekçim okulumuzun Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Turhal oldu. Okuldan boş kalan zamanlarımızda gönüllü olarak beni yarışmalara hazırladı. İlçemizde çalışabileceğimiz bir yer olmadığı için okulumuzun bahçesinde beton zeminde hocamızın plastik borulardan yaptığı engelli parkurda çalıştım. Önemli olanın nerede nasıl çalıştığımız değil, azim ve kararlılıktı. Sonunda da Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda 60 metre engelli koşu branşında Türkiye Şampiyonu olmayı başardım" dedi.



Oğlunun imkansızlıklara rağmen getirdiği başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Baba Osman Çolak ise, "Bu başarıda en büyük pay sahibi Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Turhal'dır. Öğrencimizde bu yeteneği görünce değerlendirmek istedi. Gönüllü olarak emek harcadı. İmkansızlıklara rağmen beton zeminde su borularından yaptığı engelli koşu parkuruyla çalıştırdı. Yarışmalarda da 60 metre engelli koşunun seçme ayağında 11.40'lık derece yaptı. Final yarışmasında ise 10.89'luk derece yaparak şampiyonluk ipini açık ara önde göğüsledi" diye konuştu. - GİRESUN

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