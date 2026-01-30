BEUN'da Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
BEUN'da Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleşti

30.01.2026 14:46
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Kepez Kampüsünde gerçekleşen toplantıya; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Fatih Erdoğdu, Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır, müdür yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda her iki meslek yüksekokulun müdürleri 2024-2025 Akademik Yılı'nda yapılan faaliyetler üzerine genel bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Erdoğdu ve Dr. Öğr. Üyesi Çakır sunumlarında 2025-2026 Akademik Yılı'nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yıl planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, fakültede tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktardı. Müdür Erdoğdu ve Müdür Çakır ayrıca akademik yıl içerisinde faaliyete geçirmeyi hedefledikleri projeler, öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikler üzerine de bilgi vererek her iki meslek yüksekokulun gelişimine her daim destek olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunup sözlerini tamamladılar.

Yapılan sunumların ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, 2024-2025 Akademik Yılı'na ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Konuşmasında, 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi için hayırlı olmasını temenni eden Prof. Dr. Kutoğlu, yeni dönemin başarılarla dolu geçmesini diledi. Meslek yüksekokullarının yalnızca akademik başarılarıyla değil; aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektörlerle yürüttükleri bilimsel projeler, akademik iş birlikleri ve toplumsal katkı odaklı faaliyetlerle de öne çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Kutoğlu, meslek yüksekokullarının üniversite bünyesinde hem teorik hem de uygulamalı eğitim açısından son derece önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin ÜNİDES kapsamında destek almaya hak kazanan projelerinin büyük bir kazanım olduğunu belirten Prof. Dr. Kutoğlu; yapay zeka, siber güvenlik, bulut bilişim, mobil yazılım uygulamaları ve oyun geliştirme gibi pek çok alanda hazırlanan yenilikçi projelerin, öğrencilerin vizyonunu ve yetkinliğini ortaya koyması bakımından son derece kıymetli olduğuna dikkat çekti. Akademik öğretim süreçlerinde meslek yüksekokulu öğrencilerinin, sektörün ve çağın gerektirdiği koşulları dikkate alan, sorun çözme becerisine sahip, mesleki sorumluluğunun bilincinde, üretken ve girişimci bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kutoğlu, bu anlayışın üniversitenin temel hedefleri arasında yer aldığını ifade etti. Konuşmasının sonunda, üniversitenin tüm birimlerinin gelişimi için büyük destek sunan başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere, meslek yüksekokullarının akademik camiadaki görünürlüğüne değer katan tüm akademik ve idari personele teşekkürlerini sundu.

Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu ile Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Yılı Akademik Kurul Toplantısı, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
