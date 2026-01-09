BEUN\'da Dış Paydaş Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN), Mühendislik Fakültesi Dış Paydaş/Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Farabi Kampüsü Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13. Ulaştırma Bölge Müdürü Dr. Yavuz Yegin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mithat Gülsever, Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, Elektrik Dağıtım Müdürü Buğra Han Çağıran, Zonguldak İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Kartal, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Vural, Devlet Su İşleri (DSİ) 232.Şube Müdürü Kürşat Coşkun Çolak, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Zonguldak TEKNOPARK Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, TP-OTC İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Aracı, Hattat Enerji ve Maden İşletmeler ve Projeler Koordinasyon Müdürü Eren Soyer'in yanı sıra üniversite üst yönetimi, kamu kurumları, sanayi kuruluşları, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Toplantı, kalite süreçleri kapsamında dış paydaş görüşlerinin fakültenin gelişimine, kalite odaklı eğitiminin sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmanın ötesinde; kamu, sanayi ve toplumla güçlü bağlar kurarak bulundukları bölgeye yön veren ve katkı sunan kurumlar olduğuna dikkat çekti. Rektör Özölçer, 2025 yılı içerisinde Mühendislik Fakültesinin dış paydaşlarla birlikte yürüttüğü çalışmaların hem yükseköğretim camiası hem de sanayi ve iş gücü açısından önemli kazanımlar sağladığını vurgulayarak şu ifadelere dile getirdi:

"Üniversiteler, dış paydaşlarıyla kurdukları güçlü iş birlikleri sayesinde sadece akademik gelişimlerini değil; bölgesel kalkınmayı, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini ve toplumsal faydayı da birlikte inşa ederler. Bir asırlık köklü geçmişe sahip olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak kamu kurumlarımız, sanayi kuruluşlarımız ve sektör temsilcilerimizle ortak akıl ve sürdürülebilir iş birlikleri temelinde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu iş birlikleri, öğrencilerimizin uygulama temelli eğitim almalarına, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının artmasına ve üniversitemizin bölgesel dinamiklerle daha güçlü bağlar kurmasına imkan sağlamaktadır. Bugün burada düzenlediğimiz toplantının 2025-2026 Akademik Yılı içerisinde gerçekleştirilecek yeni projeler, ortak çalışmalar ve eğitim-istihdam odaklı faaliyetlere yeni kapılar açacağını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle üniversitemize, şehrimize ve bölgemize katkı sunan kıymetli paydaşlarımıza teşekkür ediyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, 2025 yılı içerisinde Mühendislik Fakültesinin yürüttüğü faaliyetleri, hayata geçirilen projeler, akreditasyon çalışmaları ve öğrenciler için sunulan hizmetler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda üniversite-sanayi iş birliğinin eğitim-öğretim kalitesine sağladığı katkılara dikkat çeken Prof. Dr. Karasu, bu iş birliklerinin öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmesi, mesleki yetkinlik kazanmaları ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının artması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Karasu, sunumunun sonunda başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere, sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personele ile dış paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Servet Karasu'nun sunumunun ardından söz alan Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Vural, Elektrik Dağıtım Müdürü Buğra Han Çağıran ve Zonguldak İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Kartal; BEUN ile yürütülen iş birlikleri, ortak projeler, öğrencilere yönelik staj olanakları ve akreditasyon süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, üniversite ile kamu ve sektör temsilcileri arasında kurulan güçlü iş birliğinin hem akademik gelişime hem de Zonguldak'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, 2025-2026 Akademik Yılı içerisinde de bu iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti. Konuşmacılar, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK