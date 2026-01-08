BEUN\'da Yayın Artışı Yüzde 40,05

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), uluslararası bilimsel yayın alanında gösterdiği istikrarlı yükselişle önemli bir başarıya imza attı. BEUN, 2025 yılında SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yer alan yayın sayısını bir önceki yıla göre yüzde 40,05 oranında artırarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Web of Science'ın 5 Ocak 2026 tarihli verilerine göre üniversitenin 2024 yılında 397 olan SCI, SCIE ve AHCI kapsamındaki yayın sayısı, 2025 yılında 556'ya yükseldi. Bir yıl içerisinde 159 yayınlık artış sağlayan BEUN, bu başarısıyla bilimsel üretimdeki kararlı yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

2025 yılı verilerine göre elde edilen bu başarı; BEUN'un araştırma-geliştirme temelli kurumsal yaklaşımının, nitelikli akademik kadrosunun ve bilimsel üretimi destekleyen teşvik politikalarının güçlü bir yansımasını ortaya koyuyor. Farklı disiplinlerde yürütülen kayda değer çalışmaların uluslararası saygın indekslerde yer bulması, üniversitenin akademik etki alanını her geçen yıl daha da genişletiyor.

BEUN'un elde ettiği bu önemli başarısına istinaden açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ortaya koyulan yayın artışının sistemli ve uzun vadeli bir akademik planlamanın sonucu olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri dile getirdi:

"Köklü ve güçlü bir geçmişe sahip üniversitemizde bilimsel üretimi yalnızca nicel bir hedef olarak değil, kurumsal gelişimimizin temel unsurlarından biri olarak ele alıyoruz. SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yayın sayımızın bir yıl içerisinde yüzde 40'ın üzerinde artmış olması, kıymetli akademisyenlerimizin özverili çalışmalarının ve araştırma altyapısına yönelik yatırımlarımızın somut bir göstergesidir. Nitekim amacımız yalnızca yayın sayısını artırmak değil; bilimsel çalışmalarımızla topluma katkı sunan, bölgesel ve ulusal kalkınmaya değer katan, uluslararası alanda takdir gören araştırmalar ortaya koymaktır. Bu doğrultuda nitelikli akademik çalışmalar üretmeye, proje desteklerini artırmaya ve disiplinler arası iş birliklerini daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yükseköğretimde araştırma odaklı yaklaşımı teşvik ederek bizlere her daim destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu desteklerin, üniversitelerimizin bilimsel kapasitesinin gelişmesine ve uluslararası rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağladığına yürekten inanıyorum. Üniversitemizin elde ettiği bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Özveriyle yürüttükleri nitelikli bilimsel çalışmalar, üniversitemizin araştırma vizyonunu güçlendirerek; ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğümüzü artırıp bu başarının temelini oluşturmuştur. Akademisyenlerimizin ortaya koyduğu bu yüksek akademik performansın, önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine canı-gönülden inanıyor, tüm akademisyenlerimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." - ZONGULDAK