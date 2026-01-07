Beyaz Baston Haftası'nda Görme Engelliler Derneği Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyaz Baston Haftası'nda Görme Engelliler Derneği Ziyareti

Beyaz Baston Haftası\'nda Görme Engelliler Derneği Ziyareti
07.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boyraz, görme engellilerin azim ve başarılarıyla örnek olduklarını vurguladı, Tiyatro etkinliklerini övdü.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, 7–14 Ocak "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla Kastamonu Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Boyraz, Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinin hayata bakış açıları, yaşam tarzları ve azimleriyle kendileri için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Boyraz, "Zamanla görme engelli bireylerin kendilerini geliştirdiklerinde neleri başarabildiklerine birebir şahit olduk. Gerektiğinde bastonsuz bile hayatlarını ne kadar bağımsız sürdürebildiklerini görmek bizim için çok kıymetli." dedi.

Görme engelli bireylerin çevreye olan farkındalığının dikkat çekici olduğunu ifade eden Boyraz, "Toplu taşımada hangi durakta olduğumuzu ezbere bilmeleri, hayata ne kadar güçlü tutunduklarını gösteriyor. Bazen pes ettiğim anlarda Kastamonu Görme Engelliler Derneğinin çalışmaları aklıma geliyor." diye konuştu.

Derneğin kendi yazıp oynadığı tiyatro etkinliklerinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Boyraz, "Başarmanın ne demek olduğunu bize gösteriyorlar. Bu yüzden Beyaz Baston Haftası'nda birlikte olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu ise 48 yaşında, iki çocuk babası olduğunu ve yaklaşık 18 yıldır görme engelli olduğunu belirtti.

Beyaz bastonun görme engelliler için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Kuşoğlu, "Beyaz baston olmazsa olmazımız. Kişi kendini geliştirdiği sürece gidemeyeceği yer yoktur." dedi.

2019 yılında kurulan dernekte ilk olarak beyaz baston kursu açtıklarını anlatan Kuşoğlu, bu sayede evden çıkamayan birçok görme engelli bireyin bugün kendi işini görebilir hale geldiğini söyledi.

Dernek bünyesinde girişimcilik, satranç ve tiyatro kursları düzenlediklerini aktaran Kuşoğlu, Çanakkale, Bursa, Konya ve Ankara gibi illere geziler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplumda görme engellilere yönelik yanlış algıları kırmak için çalıştıklarını dile getiren Kuşoğlu, "Görme engelliyiz diye kendimizi eve kapatmadık. Kanyonlara çıktık, şelalelere indik, Ilgaz'da teleferiğe bindik, kayağa çıktık." diye konuştu.

Sonradan görme engelli olan bireyler için aile desteğinin ve derneklerin önemine değinen Kuşoğlu, "Aile desteği çok önemli ama aşırı korumacılık da engelleyici olmamalı. Bizim de bu hayatta var olduğumuzu herkese göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Dernek Başkanı Cahit Kuşoğlu'nun doğum günü de kutlandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Engelliler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Baston Haftası'nda Görme Engelliler Derneği Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:52:25. #7.11#
SON DAKİKA: Beyaz Baston Haftası'nda Görme Engelliler Derneği Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.