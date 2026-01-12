Beyaz Eşya Tamircisinin Karga Dostu - Son Dakika
Beyaz Eşya Tamircisinin Karga Dostu

12.01.2026 16:49
Ordu'da Serdar Hekim, yaralı bulduğu kargayı tedavi edip dükkanında besliyor, dostluğa dönüşüyor.

ORDU'da beyaz eşya tamircisi Serdar Hekim (46), yaralı halde bulduğu ve 'Haşmet' ismini verdiği kargayı tedavi ettirip dükkanında beslemeye başladı. Hekim, "Çırak gibi yanımda çalışıyor ve bıraksam da gitmiyor. Çok iyi arkadaş olduk, her gün banyo bile yaptırıyorum" dedi.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki dükkanında beyaz eşya tamiri yapan Serdar Hekim, yazın yaralı bir karga buldu. Hekim'in, tedavi ettirip doğaya saldığı, kedi ve martıların saldırdığı karga, her defasında geri döndü. 'Haşmet' ismini verdiği kargayı dükkanında bakmaya başlayan Hekim, her geçen gün dostluklarının pekiştiğini belirterek, "Haşmet'i her gün ellerimle besliyorum ve banyo yaptırıyorum. Suda oynamayı çok seviyor. Banyo yapmadığı zaman benden resmen banyo yaptırmamı istiyor. Banyodan sonra saç kurutma makinesi ile tüylerini kurutuyorum. Burada bizimle yaşamaya başladı. En çok fındık, fıstık, ceviz, haşlanmış yumurta ve kedi maması gibi yiyecekleri yemeyi seviyor. Görenlerin tepkisi güzel ama şaşıranlar da oluyor" dedi.

'DÜKKANDA BANA ÇIRAKLIK YAPIYOR'

Dükkanda çalışırken 'Haşmet'in kendisine yardım ettiğini söyleyen Serdar Hekim, "Bazen dışarı çıkıp, kapılarda dolaşıyor. Bazen de burada çalışırken bana yardım ediyor, çıraklık yapıyor. O zaman beni uğraştırıyor ve vidalarımızı kaybediyor. Burada dostluğumuz bu şekilde devam ediyor. Kendisi ne zaman buradan gitmek isterse gidebilir, karar onun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
