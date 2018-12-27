Beyaz Kalpler Öğrencisi Kadir İşe Başladı

Sosyal problemler ve çeşitli sebeplerden dolayı eğitimine ara veren gençlere eğitim hizmeti veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Geliş Merkezi'nde birçok başarı hikâyesi bulunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Beyaz Kalpler öğrencisi Kadir Külahçıoğlu, Pano Montörlüğü Atölyesinde eğitim aldı. Eğitimlerde başarılı olarak sertifikasını alan Kadir, İzmit'teki özel bir firmada işe başladı.

BEYAZ KALPLER İLE DEĞİŞİM VE GELİŞİM

Çeşitli sebeplerden dolayı lise eğitimine bırakan Kadir, hayatında boşluk ve kararsızlıklar yaşarken Beyaz Kalpler ile tanıştı. Beyaz Kalplerde Kadir'e yönelik olarak psikolojik danışmanlık, rehberlik, değerler eğitimi, sosyalleşme, mesleki yeterlilik kurumsal disiplin ve öz disiplin becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verildi. Yapılan çalışma planları dâhilinde Kadir'in kendine olan özgüveninde artışın yanında sosyal çevre ve aile ilişkilerinde olumlu yönde gelişmeler yaşandı.

İŞE BAŞLADI

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde elektrik pano montörlüğü eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika alan Kadir, mezun olduktan kısa bir süre sonra İzmit'te özel bir firma da işe başladı. İş hayatında da kendini ustasının yanında geliştirmeye devam eden Kadir Külahçıoğlu, "Üzerimde emeği olan Beyaz Kalplerdeki hocalarıma ve bu projeyi bizlere kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ NEDİR?

Kocaeli'nde ikamet eden, çeşitli nedenlerle okul hayatına ara vermek zorunda kalan, ergenliğin getirmiş olduğu sorunlarla başa çıkmakta zorlanan 11-18 yaş arası çocukların sosyal, psikolojik ve bedensel olarak desteklendiği bir merkez olarak hizmet veriyor. Uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak veya ailelerin başvuruları dikkate alınarak görüşülen çocuklar, 1 aylık gözlem süreci sonunda kuruma kabul ediliyor.