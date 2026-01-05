Beyaz'la Joker Zirveye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Beyaz'la Joker Zirveye Çıktı

Beyaz\'la Joker Zirveye Çıktı
05.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, reytinglerde birinci olarak yeni yıla merhaba dedi.

KANAL D'nin yeni yıl sürprizi Beyaz'la Joker, ekran yolculuğuna zirvede başladı. Yarışma heyecanının kahkaha ile harmanlandığı programda Beyazıt Öztürk'ün, "Bütün kanallara çok teşekkür ediyorum. Ben yayına başlayacağım diye, yeni yılın ilk haftasında bütün dizileri, her şeyleri kaldırmışlar" esprisi paylaşım rekoru kırdı. İzleyiciden tam not alan Beyaz'la Joker, reyting yarışına birincilikle dahil oldu. Beyazıt Öztürk hayranları, sanal medyada yaptıkları paylaşımlarda hem Beyaz'la yeniden buluşmanın mutluluğunu hem de yarışmaya olan beğenilerini dile getirdi.

'GELDİĞİM BELLİ OLUYOR'

Yıllar sonra yeniden Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşan Beyazıt Öztürk, Beyaz'la Joker ile ilk bölümden kalpleri fethetti. Program; 3 milyon TL'lik büyük ödülü, jokerleri, Beyaz'ın samimiyeti ve renkli yarışmacılarıyla pazar akşamına imzasını attı. İlk yarışmacı Ali Gerdan'ın beklenmedik cevapları stüdyoda şaşkınlık yaratırken, "Geldiğim belli oluyor" diyen Beyaz'ın esprileri kahkaha tufanı yaşattı. İkinci yarışmacı Yasemin Yeşilkeklik ise kendine özgü kişiliği ve soğukkanlılığıyla programa renk kattı.

EN ÇOK İZLENEN YAPIM 'JOKER'

Beyaz'ın özgün sunum tarzı ve yarışmacılarla kurduğu içten iletişim reytinglere de yansıdı. Beyaz'la Joker, AB kategorisinde 4,26 izlenme oranı ve 11,94 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu. 20+ABC1'de 4,58 izlenme oranı ve 11,62 izlenme payıyla ikinci, Tüm Kişiler'de ise 3,64 izlenme oranı ve 9,20 izlenme payıyla üçüncü sırada yer aldı. Beyaz'ın, Candan Erçetin'e çağrıda bulunduğu, Mardin Kapı Şen Olur türküsünü söylediği program, sanal medyada da rakiplerinin önüne geçti.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, yeni bölümleriyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: DHA

Beyazıt Öztürk, Televizyon, Magazin, Joker, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyaz'la Joker Zirveye Çıktı - Son Dakika

Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu
Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Nefes kesen anlar THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Şırnak’ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi
Onlarca yolcusu vardı Alev alev yandı Onlarca yolcusu vardı! Alev alev yandı

19:33
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:27
Musaba 11’de oynayacak mı Domenico Tedesco’dan cevap
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap
19:20
Thomas Reis: Fenerbahçe’ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 19:47:30. #7.11#
SON DAKİKA: Beyaz'la Joker Zirveye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.