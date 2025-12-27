Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor - Son Dakika
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor
27.12.2025 00:16
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ikinci bebeğine hamile olduğunu açıkladı. Mayıs 2026'da doğum yapması beklenen Leavitt, hamilelik süresince görevine devam edecek. 28 yaşındaki Leavitt ve eşi Nicholas Riccio, Temmuz 2024 doğumlu oğulları Niko ile birlikte ailelerini genişletmenin heyecanını yaşıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ikinci bebeğine hamile olduğunu açıkladı. Fox News Digital'in aktardığına göre, Leavitt'in Mayıs 2026'da bir kız çocuğu dünyaya getirmesi bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

ANNE OLMA HEYECANINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Leavitt, yeni yıla günler kala hamile olduğunu paylaşırken annelik duygularını, "Eşim ve ben ailemizi büyütmekten çok heyecanlıyız ve oğlumuzun ağabey olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kalbim, annelik nimetini bana bahşettiği için Tanrı'ya şükranla dolu. Bunun yeryüzündeki cennete en yakın şey olduğuna gerçekten inanıyorum" sözleriyle ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

GÖREVİNE HAMİLELİK DÖNEMİNDE DE DEVAM EDECEK

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Leavitt hamileliği boyunca Beyaz Saray'daki görevine devam edecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

KÜÇÜK NİKO AĞABEY OLUYOR

28 yaşındaki Leavitt, kendisinden 32 yaş büyük emlak geliştiricisi Nicholas Riccio ile evli. Aralık 2023'te nişanlandıklarını duyuran çift özel bir törenle dünyaevine girmiş ve Temmuz 2024'te oğulları Niko'yu kucaklarına almıştı. Çift, ikinci çocuklarıyla ailelerini büyütmenin heyecanını yaşıyor.

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Leavitt, ABD tarihinde hamile olan ilk Beyaz Saray basın sözcüsü olacak ve bu yönüyle tarihe geçecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor - Son Dakika

