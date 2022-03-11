Beyaz Saray, TikTok starlarına Ukrayna savaşı konusunda brifing verdi - Son Dakika
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Beyaz Saray, TikTok starlarına Ukrayna savaşı konusunda brifing verdi

11.03.2022 21:30
Beyaz Saray, TikTok starlarına Ukrayna savaşı konusunda brifing verdi

Beyaz Saray'ın Ukrayna savaşı konusunda TikTok'taki ünlülere Ukrayna savaşı konusunda brifing verdiği belirtildi.

Beyaz Saray'ın Ukrayna savaşı konusunda TikTok'taki ünlülere Ukrayna savaşı konusunda brifing verdiği belirtildi.

Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Ulusal Güvenlik Konseyi ekibi dün öğleden sonra TikTok'ta en çok takipçili hesaplar arasında bulunan 30 hesabın sahibiyle Zoom üzerinden bir araya geldi.

Toplantıda Beyaz Saray ekibi, katılımcılara Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, ABD'nin stratejik hedefleri ve Ukrayna'ya ulaştırılan yardımlar konusunda bilgi verdi.

Beyaz Saray'ın son dönemde Ukrayna savaşı konusundaki bilgilerin yayılmasında Tiktok'un önemini fark ettiği ve bu toplantıyı da Z kuşağına doğru bir şekilde ulaşmak için yaptığı aktarıldı.

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Beyaz Saray, Washington, Ukrayna, Tiktok, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, TikTok starlarına Ukrayna savaşı konusunda brifing verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz Saray, TikTok starlarına Ukrayna savaşı konusunda brifing verdi - Son Dakika
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