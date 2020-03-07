Beydağ'da şehitler anısına yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Beydağ Belediyesi organizasyonuyla İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler anısına saygı yürüyüşü düzenlendi.

Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı Anadolu İmam Hatip Lisesi önünden başlayan yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Abdurrahman Çelebi ve Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın da katıldığı yürüyüşte 2017 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Üsteğmen Mehmet Sakallı'nın babası Önder Sakallı ilgi odağı oldu.

Şehit babası Sakallı, "Vatanımız sağ olsun, var olsun. Beydağ ilçesi bugün tek yürek oldu" dedi.

Yürüyüş, Ulus Meydanında şehitler için dua okunmasıyla son buldu.