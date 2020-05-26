Beyin kanaması geçirdi, yaşama tutunamadı - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir süre önce beyin kanaması geçiren Mehmet Artul (32), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Artul, yaklaşık iki hafta önce rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Artul'un yapılan kontrollerinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Artul, buradan da Yalova'daki bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Yaşam savaşını kaybeden Mehmet Artul'un cenazesi bugün Karapürçek ilçesinde toprağa verilecek.