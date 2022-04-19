Beyin tümörüne yenik düşen polise veda - Son Dakika
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Beyin tümörüne yenik düşen polise veda

19.04.2022 13:42
Beyin tümörüne yenik düşen polise veda

Samsun'da beyin tümörü hastalığına yenik düşen 47 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru Yücel Özgün için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Samsun'da beyin tümörü hastalığına yenik düşen 47 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru Yücel Özgün için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde görevli Sinoplu polis memuru Yücel Özgün, beyin tümünü tedavisi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat etti. Polis memuru Yücel Özgün için görev yaptığı Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören yapıldı. Törende Yücel Özgün'ün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Saygı duruşundan bulunması ve merhum polisin öz geçmişinin okunmasının ardından dualar edildi.

Müdürlük önünde düzenlenen törene Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve polis memurları yakınları katıldı.

Düzenlenen törenin ardından Yücel Özgün'ün naaşı Derecik Mezarlığı'na götürüldü. Derecik Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özgün'ün cenazesi mezarlıkta toprağa verildi. - SAMSUN

Beyin tümörüne yenik düşen polise veda
Beyin tümörüne yenik düşen polise veda
Beyin tümörüne yenik düşen polise veda
Beyin tümörüne yenik düşen polise veda
Beyin tümörüne yenik düşen polise veda

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Samsun, Tören, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyin tümörüne yenik düşen polise veda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyin tümörüne yenik düşen polise veda - Son Dakika
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