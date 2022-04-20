Beykent Üniversitesi araştırma ve inovasyon faaliyetlerinde dünyada ilk 500'e girdi - Son Dakika
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Beykent Üniversitesi araştırma ve inovasyon faaliyetlerinde dünyada ilk 500'e girdi

20.04.2022 13:36
Beykent Üniversitesi araştırma ve inovasyon faaliyetlerinde dünyada ilk 500'e girdi

Üniversitelerin bilimsel performanslarının 19 farklı alanda değerlendirildiği SCImago 2022 listesi açıklandı.

Üniversitelerin bilimsel performanslarının 19 farklı alanda değerlendirildiği SCImago 2022 listesi açıklandı. Sıralamada Türkiye'den 140 üniversite yer aldı. 4 bin 364 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Beykent Üniversitesi araştırma ve inovasyon faaliyetleriyle dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alırken, Türkiye'de araştırma faaliyetleriyle 68'inci, inovasyon faaliyetleriyle ise 33'üncü oldu.

Üniversitelerin 2016-2020 yılları arasındaki araştırma ve inovasyon faaliyetleriyle, 2021 yılı web göstergelerini değerlendiren SCImago (SIR), 2022 dünya üniversiteleri sıralamasını duyurdu.

DİŞ HEKİMLİĞİ VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE 36'NCI SIRADA

Web göstergelerine göre yapılan değerlendirmede dünyanın ilk 250 üniversitesi arasında gösterilen Beykent Üniversitesi, Türkiye'de 22'nci oldu. Fizik alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'de 38'inci olan Beykent Üniversitesi, inşaat mühendisliği ve diş hekimliği alanında yaptığı çalışmalarla ise 36'ncı sıraya yerleşti.


Beykent Üniversitesi araştırma ve inovasyon faaliyetlerinde dünyada ilk 500'e girdi
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Beykent Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beykent Üniversitesi araştırma ve inovasyon faaliyetlerinde dünyada ilk 500'e girdi - Son Dakika


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