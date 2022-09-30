BEYKOZ'DA AMFORA VE PİTOSLARIN DA ARALARINDA OLDUĞU BİN 35 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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BEYKOZ'DA AMFORA VE PİTOSLARIN DA ARALARINDA OLDUĞU BİN 35 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

30.09.2022 10:43

BEYKOZ'da yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik dönemine ait pitos ve amforaların da aralarında olduğu bin 35 tarihi eser ele geçirildi.

BEYKOZ'da yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik dönemine ait pitos ve amforaların da aralarında olduğu bin 35 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler 9 kişilik arkeolog ekibi tarafından incelenerek, yetkili kurumlara teslim edildi.

Beykoz'da peyzaj işi yapan bir iş yerinde Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait oldukları değerlendirilen çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. İş yeri sahibinin müşterilerine 'replika' diye tanıttığı eserlerin peşine düşen polis, şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.

Aylarca süren takiplerin ardından polis, ellerindeki tarihi eserleri yurt içinde ve yurt dışında sattıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. 3 depo ve bir bahçeye yapılan operasyonda 10 TIR'ı dolduracak tarihi eser ele geçirildi. Büyük bir kısmı pitos ve amforalardan oluşan binlerce tarihi eserlerin büyük bir kısmının denizden çıkarıldığı, bir kısmının ise Anadolu'nun farklı yerlerinden getirildiğini belirleyen polis, ele geçirilen eserlerin sayımı için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan ele geçirilen eserlerin incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Askeri Müzesi Müdürlüğü'nden 9 kişilik özel bir ekip oluşturuldu.

Oluşturulan ekip, eserlerle ilgili yaptıkları çalışmaları tamamladı. Ekip tarafından yazılan rapora göre

46 ibrik, 25 sefer tası, 38 sahan, 51 havan, 52 bakır kase, 18 kahve ibriği, 15 ahşap orak, 9 arkeolojik pişmiş toprak, 75 seramik küp testi, 9 maden vazo, 9 maden terazi, 52 madeni derin kase, 29 şamdan, 10 pirinç tepsi, 1 ahşap ikona, 12 kapı tokmağı, 16 damgalı bakraç, 1 vakıf kayıtlı bardak, 38 tava, 9 matara, 152 değirmen taşı, 2 ejder başlı çörten, 21 halı-kilim, 2 tavan göbeği, 115 Bizans dönemi pitos, 76 çakmak taşlı döğen, 18 kirkit, 1 yatağan, 19 tüfek, 115 öğütme taşı, 8 kurna, 16 Erzurum işi pişmiş toprak, 1 buhurdan, 15 ahşap işlemeli motifli sandık, 37 ahşap işlemeli kapı, 2 halı dokuma tezgahı, 33 Erzurum işi küp, 5 kantar, 5 çan, 2 musluk, 1 Osmanlıca yazılı çeşme kitabesi, 1 Osmanlıca yazılı mezar taşı, 1 kılıflı kılıç, 35 mermer içerikli muhtelif parça olduğu ortaya çıktı. Toplam bin 35 parça Osmanlı ve erken Cumhuriyet etnografik eser ilgili müzelere teslim edildi.

Eserlerle ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Beykoz'da Amfora ve Pitosların Olduğu Bin 35 Tarihi Eser Ele Geçirildi Beykoz'da Amfora ve Pitosların Olduğu Bin 35 Tarihi Eser Ele Geçirildi ROMA DÖNEMİNDE YOL KONTROLLERİNİN YAPILDIĞI KALE DUVARLARI YOK OLUYOR ROMA DÖNEMİNDE YOL KONTROLLERİNİN YAPILDIĞI KALE DUVARLARI YOK OLUYOR Hatay'da tarihi eser operasyonunda 26 testi ele geçirildi Hatay'da tarihi eser operasyonunda 26 testi ele geçirildi
Kaynak: DHA

Helenistik, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA AMFORA VE PİTOSLARIN DA ARALARINDA OLDUĞU BİN 35 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA AMFORA VE PİTOSLARIN DA ARALARINDA OLDUĞU BİN 35 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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