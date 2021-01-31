Beykoz'da çamura saplanan inek kurtarıldı - Son Dakika

Beykoz'da çamura saplanan inek kurtarıldı

31.01.2021 13:56
Beykoz'da çamura saplanan inek kurtarıldı, System.String[]

Beykoz'da çamura saplanan inek kurtarıldı Beykoz'da sahibi tarafından otlanması için meraya çıkartılan inek, yoğun yağış sonrası Riva deresi kenarında oluşan çamura saplandı.

Beykoz'da çamura saplanan inek kurtarıldı

İSTANBUL - Beykoz'da sahibi tarafından otlanması için meraya çıkartılan inek, yoğun yağış sonrası Riva deresi kenarında oluşan çamura saplandı. Çamura saplanan hayvan itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Olay, Beykoz Bozhane Göllü Köyü'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Ahmet Ayvaz ineklerini otlamak için meraya çıkardı. Kısa süre sonra hayvanlarında birinin eksik olduğunu fark eden Ayvaz çevrede yaptığı aramalar sonucunda bir ineğinin Riva Deresi'nde yoğun yağış sonrası oluşan çamur alanda sağlandığını gördü. Çamurluk alanda mahsur kalan inek için sahibi Ahmet Ayvaz, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel hayvan çekme halatları ile bağladıkları ineği 2 saat süren çalışmalar sonucunda saplandığı yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Kurtarılan hayvanının mutluluğunu yaşayan Ahmet Ayvaz, "Hayvanları otlatmak için dışarı çıkmıştım. Hayvanlardan birinin eksik olduğunu fark edince çevreye baktığımda ineğin çamura saplandığını gördüm. Durumu itfaiyeye bildirdim. Gelip kurtardılar" diye konuştu.

Beykoz'da çamura saplanan inek kurtarıldı
Beykoz'da çamura saplanan inek kurtarıldı
Beykoz'da çamura saplanan inek kurtarıldı

Ahmet Ayvaz, İtfaiye, Riva, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da çamura saplanan inek kurtarıldı - Son Dakika


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