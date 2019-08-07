Son Dakika Haberleri: Beykoz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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Beykoz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

17 dakika önce

Beykoz'da arkadaşıyla beraber girdiği denizde kaybolan Mustafa Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Beykoz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı, System.String[]
Beykoz'da arkadaşıyla beraber girdiği denizde kaybolan Mustafa Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Beykoz'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda Mustafa Ö. ile Caner Ş. isimli iki arkadaş yüzmek için girdikleri denizde çırpınmaya başladı. Caner Ş. bir vatandaş tarafından kurtarılırken Mustafa Ö. ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Denizde devam eden arama kurtarma çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan ceset ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - İSTANBUL
Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:40 Kaynak: İHA
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