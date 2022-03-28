Beykoz'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

28.03.2022 14:06
Beykoz'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Beykoz'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Beykoz'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

TEM Otoyolu Kavacık Köprülü Kavşağı Ankara yönü bağlantısında ilerleyen 35 AJP 913 plakalı otomobil, önce 34 DTZ 818 plakalı cipe, ardından da yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, ters dönen otomobildeki aracın sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kavacık Köprülü Kavşağı Ankara yönü trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kavşak tekrar kullanıma açıldı.

Beykoz'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
500
Beykoz TEM otoyolunda cipin tekerine vuran otomobil takla attı: 1 yaralı Beykoz TEM otoyolunda cipin tekerine vuran otomobil takla attı: 1 yaralı Sahte araba ilanıyla ağına düşürdükleri kişiyi öldüren zanlılar yakalandı Sahte araba ilanıyla ağına düşürdükleri kişiyi öldüren zanlılar yakalandı

Otomobil, İstanbul, Kavacık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:43 Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi!
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:39 Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor!
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 14:27:30. #1.11#
SON DAKİKA: Beykoz'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement