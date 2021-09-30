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BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARP DAVASI: SANIK TAHLİYE OLDU - Son Dakika

BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARP DAVASI: SANIK TAHLİYE OLDU

30.09.2021 16:27
BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARP DAVASI: SANIK TAHLİYE OLDU, System.String[]

BEYKOZ Engelliler Derneği'nde başkanı ile 2 engellinin sopayla dövülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen bekçi S.H., sanık Oğuzhan Arıcı'nın şikayetçileri darbettiğini ve "Yarımsınız, yaşamayın.

BEYKOZ Engelliler Derneği'nde başkanı ile 2 engellinin sopayla dövülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen bekçi S.H., sanık Oğuzhan Arıcı'nın şikayetçileri darbettiğini ve "Yarımsınız, yaşamayın.

Öldüreceğim sizi" dediğini söyledi. Sanık Arıcı ise "Benim öldürmeye niyetim olsaydı bu fiilim devam ederdi. Ben alkolün vermiş olduğu etkiyle yaptıklarımdan çok pişmanım. Taraflardan çok özür diliyorum" dedi.  Sanık Arıcı'nın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı hazır bulundu. Duruşmada şikayetçilerin avukatı Elçin Cemre Şencan ile sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen bekçi S.H. ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirterek "Volkan Gider'in sanık Oğuzhan Arıcı tarafından tokatlandığını gördüm, sanığın hareketlerinden alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu fark ettim. Olayda Arıcı'yı sakinleştirmeye çalışırken ben de yere düştüm. 'Yarımsınız yaşamayın' şeklinde söylemlerini duydum. 'Öldüreceğim sizi' dediğini de duydum. Ayrıca Arıcı'yı zapt etmeye çalışırken diğer sanık beni de itip kakıyordu. Musa Sezer 'Bırakın onu, bizim mahallenin çocuğu, onu almayın beni alın' diyordu. Ayrıca tavırları siz de gidin şeklindeydi" ifadelerini kullandı. Tanığın ardından söz alan tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı ise "Tanık beyanına bir diyeceğim yoktur. Olayın üzerinden 3 ay gibi bir zaman geçmiştir. Küfür etmiş olabilirim ancak yarımsınız gibi bir şey söylemedim" dedi.

"ÖLDÜRME SAİKİYLE HAREKET ETTİĞİNİ TANIK BEYANI İSPATLAMAKTADIR"

Müşteki avukatı Elçin Cemre Şencan ise "Tanık beyanlarıyla da iddialarımızın hepsi ispatlanmıştır. Sanığın kendinde olmadan öldürme saikiyle hareket ettiğini tanık beyanı ispatlamaktadır. Bu nedenle sanığın hatırlamadığı yönündeki savunmalarını kabul etmiyoruz. Sanık da kendinde olmadığını beyan etmektedir. Burada herkesin duyduğu öldüreceği yönündeki tehditlerle beraberinde gelen hakaretler sanığın öldürme kastı ile hareket ettiğini ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini ortaya koymaktadır. Her iki sanığın da cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"ÖLDÜRME NİYETİM OLSAYDI BU FİİLİM DEVAM EDERDİ"Duruşma savcısı sanık Arıcı'nın tahliye edilmesini talep etti. Söz verilen sanık Oğuzhan Arıcı ise "Benim öldürmeye niyetim olsaydı bu fiilim devam ederdi. Ben alkolün vermiş olduğu etkiyle yaptıklarımdan çok pişmanım. Taraflardan çok özür diliyorum" dedi.

TAHLİYE OLDUMahkeme, sanık Oğuzhan Arıcı'nın tutuklukta geçirdiği süre, tüm delillerin toplanmış olması gibi hususları dikkate alarak sanık Arıcı'nın tahliyesine karar verdi. Dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Arıcı'nın 21 Haziran'da sopayla Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı yaraladığı, Polat'ı kurtarmak için yanına giden diğer diğer engelliler Osman Odabaş ve Volkan Gider'i de darp ettiği belirtiliyor. Sanık Arıcı'nın darp esnasında müştekilere "Hepinizi öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği ifade ediliyor. İddianamede diğer sanık Musa Sezer'in de sanık Arıcı'yla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği, elindeki tüp ile masaya vurduğu ve müştekilere hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede sanık Oğuzhan Arıcı'nın "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Diğer sanık Musa Sezer'in de "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 3 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

- İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi, Hasan Polat, Hakaret, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARP DAVASI: SANIK TAHLİYE OLDU - Son Dakika


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