Beykoz'da Feci Kaza: 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beykoz'da Feci Kaza: 2 Ölü

Beykoz\'da Feci Kaza: 2 Ölü
06.01.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan kamyon, yayalara ve bir eve çarparak 2 kişinin ölümüne yol açtı, 1 kişi yaralandı.

Beykoz'da, kontrolden çıkan kamyonun önce iki yayaya, ardından da park halindeki otomobile ve bir eve çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anadolukavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak üzerinde yokuş aşağı ilerleyen Emet Tüfenk (27) idaresindeki 34 DH 9368 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Yolda yürüyen yabancı uyruklu İllaria Carroza (27) ile Wiebe Wermer'e (28), ardından da park halindeki 34 BLJ 774 plakalı otomobile çarpan kamyon, yol kenarındaki bir eve çarptıktan sonra durabildi. Kamyonun ön kısmı evin altındaki dükkana girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan İllaria Carroza ile Wiebe Wermer ise ilk müdahalenin ardından Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Wermer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından kamyon, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Feci Kaza: 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:46:04. #7.11#
SON DAKİKA: Beykoz'da Feci Kaza: 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.