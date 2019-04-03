Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Geçersiz Oyların Yeniden Sayımına Başlandı

Beykoz'da Geçersiz Oyların Yeniden Sayımına Başlandı

1 saat önce

BEYKOZ Seçim Kurulu, pazar günü yapılan yerel seçimlerde geçersiz sayılan 5 bin 352 geçersiz oyun yeniden sayımına başladı.

Beykoz'da Geçersiz Oyların Yeniden Sayımına Başlandı, System.String[]
BEYKOZ   Seçim Kurulu, pazar günü yapılan yerel seçimlerde geçersiz sayılan 5 bin 352 geçersiz oyun yeniden sayımına başladı.

Sayım, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılıyor.  Sayım nedeni ile partililerden çok sayıda milletvekilinin İlçe Seçim Kurulu'na gelerek sayımda hazır bulundukları öğrenildi  

Okulun giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan polis, sadece öğrenci, öğretmen ve görevli personelin okula giriş ve çıkışlarına izin veriyor. Sabah saatlerinde başlayan sayım sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:38 Kaynak: DHA

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