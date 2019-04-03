Beykoz'da Geçersiz Oyların Yeniden Sayımına Başlandı
1 saat önce
BEYKOZ Seçim Kurulu, pazar günü yapılan yerel seçimlerde geçersiz sayılan 5 bin 352 geçersiz oyun yeniden sayımına başladı.
BEYKOZ Seçim Kurulu, pazar günü yapılan yerel seçimlerde geçersiz sayılan 5 bin 352 geçersiz oyun yeniden sayımına başladı.
Sayım, Beykoz
İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde yapılıyor. Sayım nedeni ile partililerden çok sayıda milletvekilinin İlçe Seçim Kurulu'na gelerek sayımda hazır bulundukları öğrenildi
Okulun giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan polis, sadece öğrenci, öğretmen ve görevli personelin okula giriş ve çıkışlarına izin veriyor. Sabah
saatlerinde başlayan sayım sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:38 Kaynak: DHA
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