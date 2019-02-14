Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü (Ek Bilgilerle)
1 saat önce
BEYKOZ Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü.
BEYKOZ Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye
ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.
Edinilen bilgiye göre Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık
binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait 3 araç, duvarın altında kaldı. Park halibdeki araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis
olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ekipler duvarı vinç yardımıyla kaldırdıktan sonra duvarın altında kalan araçlar çekicilere konup götürüldü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:32 Kaynak: DHA
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