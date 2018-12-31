Beykoz Kültür ve Sanat Merkezleri'nde Bilgi Yarışması Heyecanı
1 saat önce
Beykoz Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilçedeki kültür ve sanat kurslarına katılan 3-4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü bilgi yarışması düzenliyor.
Beykoz Belediyesi
, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilçedeki kültür ve sanat kurslarına katılan 3-4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü bilgi yarışması düzenliyor.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Kültür Merkezi, Yenimahalle
Hizmet Binası, Tokatköy Muhsin Yazıcıoğlu
Kültür Merkezi ve Kavacık Ek Hizmet Binası arasında yapılacak yarışma öğrencilerin heyecan dolu rekabetine sahne olacak. Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kursiyerleri motive etmek, öğrencilere yarışma kültürü ve takım çalışması becerisi kazandırmak amacıyla açılan yarışma, aynı yaş ve seviyedeki öğrencilerin etkileşimini artırmayı da hedefliyor.
Bilgi yarışmasına katılacak kursiyerler, kültür-sanat kurslarında başarı gösteren öğrenciler arasından merkezlerde görevli öğretmenler tarafından seçilecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 5 Ocak 2019 tarihinde yapılacak yarışmada öğrenciler branşlarına göre 3'er kişilik takımlar halinde yarışacak. Bilgi yarışmasında birinci gelen toplam 18 öğrenciye ödül olarak akıllı saat, katılan tüm öğrencilere de bluetooth hoparlör hediye edilecek. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:13 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Neden Binali Yıldırım'ın Aday Gösterildiğini İlk Kez Açıkladı
Yılmaz Erdoğan'dan, Cem Yılmaz'a Tam Destek!
İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!