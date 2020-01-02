Beylikdüzü'nde bir AVM'de silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde bir AVM'de silahlı saldırı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bir AVM'de silahlı saldırı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bir AVM'de bulunan bayan kuaförüne ateş açıldı.

Beylikdüzü'nde bir AVM'de bulunan bayan kuaförüne ateş açıldı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde, Barış Mahallesi'ndeki bir AVM'nin giriş katındaki bayan kuaförüne iki kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay anında kapalı olan kuaför dükkanına altı el ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırıda ölen ve yaralananın olmadığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri dükkanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı araştırma yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri ise, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde bir AVM'de silahlı saldırı

Barış Mahallesi, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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