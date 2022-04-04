Beylikdüzü'nde inşaat işçisi 6. kattan düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde inşaat işçisi 6. kattan düştü

04.04.2022 09:19
Beylikdüzü'nde inşaat işçisi 6. kattan düştü

Beylikdüzü'nde inşaatta çalışan bir işçi, 6. kattan düşerek ağır yaralandı.

Beylikdüzü'nde inşaatta çalışan bir işçi, 6. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün 13.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaldırımı tel örgüyle kapattılar Kaldırımı tel örgüyle kapattılar İBB hizmet aracında şok görüntü İBB hizmet aracında şok görüntü

Beylikdüzü, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde inşaat işçisi 6. kattan düştü - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı öne sürülen Farah Zeynep Abdullah'tan cevap geldi: Ayıp ve uydurma bir haber
09:13 Dünya bu görüntülerle sarsıldı! Buça'da yaşananlar Srebrenitsa Katliamı'nı hatırlattı
09:08 Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum
09:03 Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu! 8 işyeri zarar gördü
09:01 Rus ordusunun vahşeti kameralarda! Ukraynalı yaşlı bir kadın kafası kesilmiş halde bulundu
08:52 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Millet İttifakı, seçimler için çok özel bir ekip kurdu
08:39 Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor!
08:38 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Zeynep, Macide'nin ailesine saldırmasıyla yıkılır
08:33 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Ölen gencin yakınları sinir krizi geçirdi
08:31 Bakanlıktan, Tahir Büyükhelvacıgil'e suç duyurusu: Ayçiçek yağı stokuyla ilgili sözleri fiyatları yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 09:25:31. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde inşaat işçisi 6. kattan düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement