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Beylikdüzü'nde kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı, System.String[]

Beylikdüzü'nde sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 6 Aralık'ta Barış Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak ve bandrolsüz ürün satıldığı bilgisi üzerine iş yerinde arama yaptı.

Aramada, bandrolsüz 156 paket kaçak sigara, 152 paket 5 kilo 265 gram kaçak tütün, 261 kaçak puro ele geçirildi.

Polis ekipleri, iş yeri sahibi Fatih K'yi (25) gözaltına aldı.

Kaçakçılık suçundan hakkında adli işlem yapılan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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