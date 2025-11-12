Beylikdüzü'nde Kadın ve Çocuk Odağı Paneli Düzenlendi

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, "Afet Yönetiminde Kapsayıcı Yaklaşımlar: Kadın ve Çocuk Odağı Paneli" düzenledi. Alanında uzman isimlerin katıldığı panelde tüm afet süreçlerinde psikolojik destek, çocukların korunması, sosyal hizmet müdahaleleri ve toplumsal cinsiyet bakış açısı gibi konular ele alındı.

Afet yönetimi konusunda farkındalık yaratan etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Beylikdüzü Belediyesi, "Afet Yönetiminde Kapsayıcı Yaklaşımlar: Kadın ve Çocuk Odağı Paneli" gerçekleştirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Prof. Dr. Nilgün Okay, Uzman Psikolog Yeşim Yılan, Psikolog Yeşim Güldal, Sosyal Hizmetler ve Afet Kriz Direktörü Ercüment Arabacı konuşmacı olarak katıldı.

Panelde; afet sonrasında kadın ve çocukların ihtiyaçlarını önceleyen, kapsayıcı afet yönetim anlayışı masaya yatırıldı. Psikolojik destek süreçleri, çocukların korunması, sosyal hizmet müdahaleleri ve toplumsal cinsiyet bakış açısının afet yönetimine entegrasyonu gibi konular uzmanlarca değerlendirildi.

Panel öncesi konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, şunları söyledi:

"Kadınlar, toplumsal dayanıklılığın taşıyıcılarıdır"

"Afet yönetimi yalnızca teknik planlama ve müdahale süreçlerinden ibaret değildir. İnsan hayatının, toplumsal ilişkilerin ve sosyal dayanıklılığın merkezinde olduğu çok boyutlu bir süreçtir. Araştırmalar bize gösteriyor ki afetler toplum içinde zaten var olan sosyal kırılganlıkları büyütme eylemindedir. Özellikle toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle kadınların ve çocukların afetlerden daha fazla etkilendiği bilinmektedir. Ancak bu bakış açısı bize şunu da hatırlatmaktadır; kadınlar yalnızca risk altında olan bir grup değildir. Kadınlar, toplumsal dayanıklılığın taşıyıcılarıdır. Aileyi bir arada tutan, çocukları güçlendiren, mahalle ağlarını aktive eden ve yeniden iyileşme süreçlerinde belirleyici rol oynayan çok yönlü bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerini kurgularken kadınların bilgi, deneyim ve sosyal dayanışma güçlerini sürecin merkezine almak sadece insani bir gereklilik değil, bilimsel olarak da en etkili dayanıklılık yöntemleridir.

"Beylikdüzü'nde dayanıklılığı kadınların ve çocukların sesini güçlendirerek inşa edeceğiz"

Beylikdüzü Belediyesi olarak bizler başta Sayın Başkanımız Mehmet Murat Çalık öncülüğünde, bize çizdiği vizyon çerçevesinde risk azaltma, toplum temelli afet hazırlığı, psikososyal destek, gönüllülük ve dayanışma ağlarının güçlendirilmesi alanlarında kimseyi geride bırakmayan kapsayıcı bir yaklaşım benimsemekteyiz. Bugünkü panel, yalnızca bilgi paylaşımı değildir. Aynı zamanda ortak düşünme, birlikte üretme ve sahada uygulanabilir adımlar geliştirme panelidir. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Beylikdüzü'nde dayanıklılığı kadınların ve çocukların sesini güçlendirerek inşa edeceğiz. Çünkü dayanıklılık birlikte var olur."