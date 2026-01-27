Beylikdüzü'nde servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
D-100 karayolu yan yolda Topkapı istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LCS 976 plakalı servisi minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan S.E'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, S.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
S.E'nin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Beylikdüzü'nde Minibüs Çarpması: Kadın Hayatını Kaybetti
