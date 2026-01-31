Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde bir sitenin özel güvenlik görevlisini silahla ateş ederek ağır yaralayan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Ihlamur Caddesi'nde bulunan bir sitenin girişinde güvenlik görevlisi M.F.Ö'nün (48) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 17 yaşındaki şüpheli Ç.P'yi evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.P, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin siteye geldiği ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hastanede tedavisi gören güvenlik görevlisi M.F.Ö'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay
Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi'ndeki bir sitenin girişinde güvenlik görevlisi M.F.Ö. silahlı saldırıya uğramıştı.
Yaralanan görevli hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.
