Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Beylikdüzü\'nde Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama
22.01.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olay, 14 Ocak'ta Beylikdüzü'nde meydana geldi. İş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. İncelemelerin ardından kimliği belirlenen şüpheli ve yanındaki kişilere yönelik 17 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Diğer yandan iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Beylikdüzü, Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 22:48:00. #7.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.