Beylikdüzü\'nde Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

BEYLİKDÜZÜ'nde iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olay, 14 Ocak'ta Beylikdüzü'nde meydana geldi. İş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. İncelemelerin ardından kimliği belirlenen şüpheli ve yanındaki kişilere yönelik 17 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Diğer yandan iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.