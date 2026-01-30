Beylikdüzü'nde Site Görevlisi Yaralandı - Son Dakika
Beylikdüzü'nde Site Görevlisi Yaralandı

30.01.2026 13:38
Beylikdüzü'nde maskeli bir kişi, site girişine ateş açtı; site görevlisi ağır yaralandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde site girişine art arda açılan ateş sonucu site görevlisi ağır yaralandı.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, maskeli bir kişi henüz bilinmeyen nedenle site girişine art arda ateş açtı. Saldırıda girişte bulunan site görevlisi M.F., kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan görevlinin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Çevrede inceleme yapan ekipler, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan site yönetimi olayla ilgili bir açıklama yapmazken, site girişinde mermilerin isabet ettiği yerlerin afiş ve bayrakla kapatıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

