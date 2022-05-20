BEYLİKDÜZÜ'NDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ

20.05.2022 12:23

BEYLİKDÜZÜ'nde, yıkılmasına karar verilen villalarda kaçak olarak yaşadığı belirtilen yabancı uyruklular, yıkım ekibine zorluk çıkardı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, yıkılmasına karar verilen villalarda kaçak olarak yaşadığı belirtilen yabancı uyruklular, yıkım ekibine zorluk çıkardı. Polis ve çevik kuvvet ekiplerinin sevk edildiği mahallede tahliye işlemleri sürüyor.

Sahil Mahallesi'nde bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında bazı villaların yıkılmasına karar verildi. Sabah saatlerinde villaların yıkımı için belediyeye ait ekipler geldi. Villalarda kaçak olarak yaşadığı belirtilen bazı yabancı uyruklu kişiler, yıkım ekiplerine zorluk çıkardı. Belediye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çevik kuvvet sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yabancı uyrukluların bir kısmı karşı koymadan adresten ayrılırken, zorluk çıkaranların tahliye işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ

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Kaynak: DHA

geri dönüşüm, Çevik Kuvvet, Polis, Güncel, Son Dakika

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