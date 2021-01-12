Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" konusuyla ilgili çalışma başlattı.

Barış Mahallesi'ndeki çamlık alanda 10 Ocak'ta kendisini "Akira" olarak tanıtan bir kişinin metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda kişinin M.R.P., olduğu belirlendi.

Şüphelinin tespit edilen evinde yapılan aramalarda, 26 parça halinde 174,55 gram metamfetamin, 10,5 gram kokain, 11 gram esrar, 21 adet ekstazi, 1 hassas terazi ele geçirilirken, şüpheli M.R.P. yakalandı.

Şüpheli M.R.P., hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.