Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Avrupa Kupaları'ndan çekilme kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Avrupa Kupaları'ndan çekilme kararı aldı - Son Dakika Spor

Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Avrupa Kupaları'ndan çekilme kararı aldı

6 saat önce

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda son 16 turuna yükselen Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü maddi imkansızlıklar yüzünden organizasyondan çekilme kararı aldı.

Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Avrupa Kupaları'ndan çekilme kararı aldı, System.String[]

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda son 16 turuna yükselen Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü maddi imkansızlıklar yüzünden organizasyondan çekilme kararı aldı.

Belediye ve çeşitli kurumlarla yapılan görüşmeler neticesinde destek bulunamadığının vurgulandığı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizi Avrupa CEV Challenge Cup'ta temsil eden ve ilk turda tamamı Türk sporculardan oluşan kadrosu ile Slovakya'nın Slavia EU Bratislava takımını eleme başarısı gösteren takımımızın son 16 turunda karşılaşacağı Avusturya'nın Askö LİNZ-STEG müsabakasına katılabilmesi için öncelikle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, özel ve resmi kuruluşlarla yaptığımız görüşmelerde destek bulamadık. İlçe sporunun desteklenmesi amacıyla yaptığımız iyi niyetli çabalarımıza destek bulamadığımız için Avrupa Kupası'ndan çekilmek zorunda kaldığımızı kamuoyuna ve voleybol camiasına üzüntüyle bildiririz."

Beylikdüzü, Avusturya, voleybol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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