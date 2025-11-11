Beylikova'da 5 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beylikova'da 5 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

11.11.2025 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikova’da çevre bilincini artırmak ve doğal yaşamı korumak amacıyla Ata Mahallesi TOKİ bölgesinde şehit Eyüp Dereli adına oluşturulan 80 dönümlük alanda 5 bin fidan dikildi.

(ESKİŞEHİR) - Beylikova'da çevre bilincini artırmak ve doğal yaşamı korumak amacıyla Ata Mahallesi TOKİ bölgesinde şehit Eyüp Dereli adına oluşturulan 80 dönümlük alanda 5 bin fidan dikildi.

Beylikova'da çevre bilincini güçlendirmek, doğal yaşamı korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir ilçe bırakmak amacıyla ağaçlandırma çalışması yapıldı. Ata Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde, şehit Eyüp Dereli'nin adı verilerek düzenlenen 80 dönümlük ağaçlandırma sahasında toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Karabacak, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Beylikova'mızın geleceğini düşünerek attığımız her adımda doğaya karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bugün dikilen her bir fidan, yarın ilçemize nefes, çocuklarımıza umut, tüm canlılara yaşam olacaktır. Şehidimizin adının yaşadığı bu alanda, birlik ve dayanışma içinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın anlamı bizim için çok kıymetlidir. Bu güzel çalışmada emeği geçen başta Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olmak üzere, öğrencilerimize, ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mihalıççık Orman Müdürlüğü ekipleri, fidanların düzenli bakım ve kontrol süreçlerinin sürdürüleceğini, ağaçlandırma alanının yıllar içinde Beylikova'nın yeni oksijen ve yaşam alanlarından biri haline geleceğini dile getirdi.

Beylikova Belediyesi ve ilgili kurumların iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlik, toplumsal dayanışma ve çevreye duyarlı bir yaşam kültürünün güçlenmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çevre, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikova'da 5 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
67 yıllık ilçe köy olmak üzere Taşınacak 350 kişi aranıyor 67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
KKTC’nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye’ye yapacak KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak
MasterChef yıldızları Tarsus Festivali’nde geleneksel tatlara modern dokunuş yaptı MasterChef yıldızları Tarsus Festivali'nde geleneksel tatlara modern dokunuş yaptı
Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk’ün portresiyle yürüdü Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk'ün portresiyle yürüdü
Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede
Gastronomide yeni trend: Yenilebilir çiçekler gündemde Gastronomide yeni trend: Yenilebilir çiçekler gündemde

13:16
Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
12:58
Ülkenin başkentinde patlama Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler
12:04
Kastamonu’da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
Kastamonu'da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
12:02
10 Kasım’da canlı yayında horon tepen Alişan’dan eleştirilere videolu yanıt
10 Kasım'da canlı yayında horon tepen Alişan'dan eleştirilere videolu yanıt
11:36
Bahçeli’nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
11:15
Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu 76 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 13:24:29. #7.12#
SON DAKİKA: Beylikova'da 5 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.