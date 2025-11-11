Beylikova'da 5 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

(ESKİŞEHİR) - Beylikova'da çevre bilincini artırmak ve doğal yaşamı korumak amacıyla Ata Mahallesi TOKİ bölgesinde şehit Eyüp Dereli adına oluşturulan 80 dönümlük alanda 5 bin fidan dikildi.

Beylikova'da çevre bilincini güçlendirmek, doğal yaşamı korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir ilçe bırakmak amacıyla ağaçlandırma çalışması yapıldı. Ata Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde, şehit Eyüp Dereli'nin adı verilerek düzenlenen 80 dönümlük ağaçlandırma sahasında toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Programa İlçe Kaymakamı Ali Kantılav, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, kurum amirleri, mahalle muhtarları, vatandaşlar, öğrenciler ile Mihalıççık Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı. Öğrencilerin de aktif katılım sağladığı etkinlikte, fidan dikimi öncesi çevrenin önemi, ormanların ekosisteme katkısı ve sürdürülebilir yaşam üzerine bilgilendirmeler yapıldı. "Bugün dikilen her bir fidan, yarın ilçemize nefes, çocuklarımıza umut, tüm canlılara yaşam olacaktır"

Karabacak, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Beylikova'mızın geleceğini düşünerek attığımız her adımda doğaya karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bugün dikilen her bir fidan, yarın ilçemize nefes, çocuklarımıza umut, tüm canlılara yaşam olacaktır. Şehidimizin adının yaşadığı bu alanda, birlik ve dayanışma içinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın anlamı bizim için çok kıymetlidir. Bu güzel çalışmada emeği geçen başta Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olmak üzere, öğrencilerimize, ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mihalıççık Orman Müdürlüğü ekipleri, fidanların düzenli bakım ve kontrol süreçlerinin sürdürüleceğini, ağaçlandırma alanının yıllar içinde Beylikova'nın yeni oksijen ve yaşam alanlarından biri haline geleceğini dile getirdi.

Beylikova Belediyesi ve ilgili kurumların iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlik, toplumsal dayanışma ve çevreye duyarlı bir yaşam kültürünün güçlenmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.