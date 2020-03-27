Beylikova'da 65 yaş üstü vatandaşlara sınırsız hizmet - Son Dakika

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Beylikova'da 65 yaş üstü vatandaşlara sınırsız hizmet
6 saat önce
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Korona virüs nedeniyle 65 yaş üzerindeki vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Korona virüs nedeniyle 65 yaş üzerindeki vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.
Beylikova İlçe Emniyet Amirliği tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların istekleri, hassasiyetle yerine getiriliyor. Ayrıca toplum sağlığını korumak amacıyla Beylikova'da Covid-19 virüsünden korunmak için gerekli tedbirler alınıp, denetimler hız kesmeden sürüyor. Market ihtiyaçları, ilaç ihtiyaçları, maaşlarını çekme, elektrik, su ve dogalğaz faturası yatırma gibi ihtiyacı olan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından gece gündüz demeden hizmet veriliyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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