Beylikovalılardan Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Beylikovalılardan Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika

Beylikovalılardan Başkan Ataç'a ziyaret

6 saat önce

ESKİŞEHİR (İHA) – Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Beylikova Yardımlaşma Kültür ve Spor Kulübü Derneği (BEYAD) yöneticilerini ağırladı.

Beylikovalılardan Başkan Ataç'a ziyaret, System.String[]

ESKİŞEHİR (İHA) – Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Beylikova Yardımlaşma Kültür ve Spor Kulübü Derneği (BEYAD) yöneticilerini ağırladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak BEYAD Başkanı Tolga Savaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında dernek faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgi veren Savaş, misafirperverliğinden ötürü kendisine teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, misafirlerine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Beylikova, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
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