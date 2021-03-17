BEYMEN Club 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu doğa dostu ürünleriyle öne çıkıyor - Son Dakika

BEYMEN Club 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu doğa dostu ürünleriyle öne çıkıyor

17.03.2021 11:03
BEYMEN Club 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu doğa dostu ürünleriyle öne çıkıyor, System.String[]

BEYMEN Club, 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nda geri dönüştürülmüş ve organik materyallerden çevre dostu süreçlerle üretilen sürdürülebilir tasarımlar ile daha iyi bir dünya için doğa dostu seçenekler sunuyor.

BEYMEN Club, 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nda geri dönüştürülmüş ve organik materyallerden çevre dostu süreçlerle üretilen sürdürülebilir tasarımlar ile daha iyi bir dünya için doğa dostu seçenekler sunuyor.

BEYMEN Club'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 İlkbahar/Yaz sezonunda BEYMEN Club, "Keşfetmenin Yeni Hali" ile buluşmaya davet ediyor. Doğadan, keşfetmenin heyecanından, hızla değişen dünyadan ve sanattan ilham alan koleksiyon, dinamik bir yolculuk vadediyor.

Geri dönüştürülmüş ve organik materyallerden, çevre dostu süreçlerle üretilen sürdürülebilir tasarımlar, daha iyi bir dünya için doğa dostu seçenekler sunuyor.

Feminenliği dengeli bir yalınlıkla harmanlayan BEYMEN Club 2021 İlkbahar/Yaz Kadın Koleksiyonu, cesur, konforlu ve güncel tasarımları, yeni form ve kalıplarıyla sezon trendleri ile dikkati çekiyor.

Koleksiyon, 7 farklı teması, sanattan ilham alan desen anlatımları ile modern kadınlara kendini daha özgür ve yaratıcı ifade etme fırsatı tanıyor.

BEYMEN Club kadınının kendine güvenen ve güçlü yanını vurgulayan modernize edilmiş animal desenler sezonun trendini yakalarken, daha genç bir tavır ile ortaya çıkan formlar, tencel ve koton karışımlı kumaşlarla bütünleşiyor.

Sarı ve toprak tonları hakimiyetini sürdürürken, jeanler ve saten bluzlar ile desteklenen feminen duruş, şal desenli uçuşan elbiseler ve simli trikolar, ilkbahar yazın iddialı görünümlerine imza atıyor. Sezonun öne çıkan trendlerinden neon renkler, ceketler ve sloganlı oversize sweatshirtler koleksiyonun genç tavrını yansıtıyor.

Tropikal desenli keten şort takımlar, elbise ve gömlekler modaseverlere yazın gelişini müjdeliyor. Mint ve somon tonları, vichy kumaşlarla tasarlanan pantolon, bluz ve ceketlere eşlik ediyor.

Naturel kumaşların bu desenlerle birleşerek doğallığa yaptığı vurgu ile tasarlanan ürünler, sanat galerisinden ilham alınarak tasarlanan fırça darbeli desenler ve grafik oyunlarının ön planda olduğu tasarımlar yaz kombinlerinin vazgeçilmezlerini oluşturuyor.

Değişen yaşam alışkanlıklarıyla koleksiyona eklenen kapsül koleksiyonlar evde, plajda ve sporda şık, konforlu seçenekler sunuyor.

BEYMEN Club 2021 İlkbahar/Yaz Erkek Koleksiyonu

Casual giyimi, doğanın yalınlığı ile yeniden yorumlayan BEYMEN Club Erkek 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, dinamik tarzı, farklı doku ve renkleriyle erkekler için özgür kombin seçenekleri sunuyor.

BEYMEN Club'ın ikonik keten gömlekleri ve polo pike t-shirtleri geniş renk skalalarıyla öne çıkıyor. Markanın ikonik logosu, monogram grafik baskı ve nakışlar ile t-shirtlerden iç astarlara kadar uzanan detaylar dikkati çekiyor.

Yeni sezonu natürel tonlar ile karşılayan BEYMEN Club, casual giyime yeni bir kimlik kazandırıyor. Bej, mavi, toprak tonlarını, triko ürünler, ketenli ve pamuklu kumaşlar ile harmanlayan koleksiyon erkek giyimine modern ve yalın bir tarz katıyor.

Tropikal desenler ve yeşil tonlar arasına gizlenmiş turuncular ile enerjik bir anlatım yakalayan tasarımlar, detaylara önem veren erkeklerin tercihi olmaya aday görünüyor. Beyaz, lacivert ve camel tonları, günlük yaşam ve o?s stilinin vazgeçilmezlerini buluşturuyor. Sezonun gözdesi neon renklerin cesurca kullanıldığı ürünler, günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabilecek sportif ve şık kombin alternatifleri sunuyor.

2021 yaz sezonunun olmazsa olmazı lila, beyaz ve gri birlikteliği kaliteli kumaşlar ve farklı dokularla buluşuyor.

Sıcak yazla birlikte koleksiyonda marine tasarımların etkisi hissedilmeye başlıyor. Marine temasıyla özdeşleşen beyaz ve lacivert birlikteliği, batik desenleri, mavi ve nar çiçeği tonlar ile zenginleştiriyor.

Teknolojiyle harmanlanmış doğa dostu sürdürülebilir kumaş ve materyallerden hazırlanan home koleksiyonları, triko pantolonlar, sweatshirtler, hoodieler, ikili takımlar, hırkalar ve şortlar ile BEYMEN Club erkeğinin ev stilini tamamlıyor.

İlkbahar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BEYMEN Club 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu doğa dostu ürünleriyle öne çıkıyor - Son Dakika


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