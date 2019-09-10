Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 15 bin aşure dağıtıldı
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Beyoğlu'nda 15 bin aşure dağıtıldı

1 saat önce

Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi önünde 15 bin aşure dağıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi önünde 15 bin aşure dağıtıldı.

Galata Kulesi önündeki dağıtıma Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız katıldı. Sıraya girenlere Başkan Yıldız, aşure ikram etti.

Yıldız, aşurenin Türkçe ve İngilizce tarihçesinin yazdığı broşür de dağıttı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Yıldız, bugünün matem günü olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Galata Kulesi'nde bulunan yerli ve yabancı turistlere aşure dağıtımında bulunduklarını belirten Yıldız, "Aşure dağıtımının yanında aşurenin tarihçesinin yazdığı Türkçe ve İngilizce yazılı broşürlerde hazırlayarak dağıtıyoruz." dedi.

Beyoğlu'nda 15 bin aşure dağıtıldı

Beyoğlu Belediyesi, Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:49 Kaynak: AA
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