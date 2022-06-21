Beyoğlu'nda aracıyla durağa dalan sanık: Arabada sadece boş bira kutusu vardı, çöpe atmak için bekletiyordum

BEYOĞLU'nda aracıyla otobüs durağına girerek, 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin ise yaralanmasına neden olan sanık Ergün Gürdal, "Arabada sadece boş bir bira kutusu vardı ama, ben günlerdir çöpe atmak için bekletiyordum. Baygınlık geçirmemin sebebi hastalığım" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ergün Gürdal getirildi. Olayda yaralanan müştekiler ve hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

"YEMİN EDERİM UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"

Savunma yapan sanık Ergün Gürdal, olay sırasında, yolda baygınlık geçirdiğini söyleyerek, "Ben kendime geldiğimde ambulans, polis, hepsi oradaydı. Böyle bir şey olmasını istemezdim, benim de ailem var. Kazanın olduğu gün, yemin ederim uyuşturucu madde kullanmadım. Arabada da sadece boş bir bira kutusu vardı ama, ben onu günlerdir çöpe atmak bekletiyordum. Baygınlık geçirmemin sebebi, hastalığım. Doktor bana 'Beyin tellerin birbirine değiyor' demişti. Ben normal, işinde, gücünde bir insanım. Böyle olsun istemezdim" dedi.

"ARACIN GELİŞİNİ HİÇ HATIRLAMIYORUM"

Şikayetçilerden İbrahim Aydoğan ise, "Durağa gitmiştim, aracın gelişini hiç hatırlamıyorum. Kendimi havada uçtuktan sonra yerde buldum. Kollarım kırıldı, deri diye bir şey yoktu. Hala üstümü, başımı ailem giydiriyor. İşim dağıldı, çalışamıyorum" diye konuştu.

"ARACIN HIZLANDIĞINI GÖRDÜM"Tansel Ağaç ise "Otobüs beklediğim için o tarafa bakıyordum. Aracın hızlandığını gördüm ve içimden 'Ne yapıyor bu' dedim. Aracın hızlandığı dikkatimi çekti. Direksiyonu kaldırıma kırmış, 7 metre falan uçmuşum" dedi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI Duruşmada şikayetçi avukatları, sanığın asli kusurlu olduğunu ve eylemini uyuşturucu madde etkisi altında gerçekleştirdiğini belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ergün Gürdal'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

KANINDA ESRAR BULUNDUİddianamede, Beyoğlu'nda 3 Eylül 2021 günü, şüpheli Ergün Gürdal'ın sevk ve idaresinde bulunan 42 GD 748 plakalı hafif ticari aracın hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına girdiği anlatıldı. Şüpheli Gürdal'ın olaydan sonra yapılan kan örneği incelemesinde, esrar maddesinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin kullandığı uyuşturucu madde etkisindeyken trafiğe çıktığı, kendi kusuruyla kazaya neden olduğu aktarılan iddianamede, Gürdal'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.