Beyoğlu'nda kaçan kuşunu yakalamak isterken düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

BEYOĞLU'nda evden kaçan kuşunu yakalamak isteyen 14 yaşındaki çocuk üstünde olduğu çatının çökmesiyle aşağıya düştü. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasköy'deki olay saat 13: 00 sıralarında yaşandı. Şaban Deresi Sokak'ta bulunan evden muhabbet kuşu kaçan 14 yaşındaki Yiğit Berat Yetiş dışarıda ağaca konan kuşunu yakalamak için bir merdiven yardımıyla ağaca tırmandı. Buradan da kaçan kuş evin karşısındaki eski bir fabrikanın çatısına kondu, daha sonra çatıya çıkan çocuk kuşa doğru yürüdüğü sırada çatının çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten fabrikanın içine düştü. Yaralı çocuk kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekibi yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yiğit Berat Yetiş daha sonra sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.