Beyoğlu'nda Noel Kutlaması
31 dakika önce
Beyoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi Noel ayini düzenlendi.
Beyoğlu
, İstiklal Caddesi
'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık
gecesi Noel ayini düzenlendi. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, kilesinin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu. Noel Ayininde İncil
'den pasajlar okundu. Yapılan duaların ardından ayinde, temsili bir bebek kullanılarak Hz. İsa'nın doğuşu canlandırıldı. Ayine, Katolikler başta olmak üzere, turistler ve İstanbullular katıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kilisenin dışarıdan görüntüsü
-Mum yakan insanlar
-Dua edenler
-Hatıra fotoğrafı çeken insanlar
-Ayinden detaylar
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:26 Kaynak: DHA
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