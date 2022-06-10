Camiikebir Mahallesi Bahriye Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar alt kattaki odaları sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.