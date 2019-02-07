Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Silahlı Kavga

Beyoğlu'nda Silahlı Kavga

54 dakika önce

Beyoğlu'nda bir kişi, husumetlisi olduğu ileri sürülen kişi tarafından bacağından vuruldu.

Beyoğlu'nda Silahlı Kavga, System.String[]


Beyoğlu'nda bir kişi, husumetlisi olduğu ileri sürülen kişi tarafından bacağından vuruldu. Dondurma dolabının üstünde ambulans bekleyen yaralı kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önce anlaşmazlık bulunduğu ileri sürülen kişiler, karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan sopalı kavgada bir kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından bacağından vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Cadde üzerinde bir bakkalın önündeki dondurma dolabının üstüne çıkan yaralı, sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralı genç, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. Daha sonra sakinleştirilen yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bulunduğu dondurma dolabının üstünden sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Yaralı tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Dondurma dolabının üstünde yatan yaralı

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kavgada kullanılan, sivil polisin elindeki sopa

-Yaralının basın mensubuna tepki göstermesi

-Ambulansın gelişi

-Yaralının dondurma dolabının üstünden sedyeye alınması

-Yaralının ambulansa taşınması

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:50 Kaynak: DHA

Tarlabaşı, Polis, Beyoğlu, 3. Sayfa
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