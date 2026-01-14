Beyoğlu'nda Tarihi Bina Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
Beyoğlu'nda Tarihi Bina Duvarı Yıkıldı

Beyoğlu\'nda Tarihi Bina Duvarı Yıkıldı
14.01.2026 06:04
İstanbul Beyoğlu'nda metruk tarihi binanın duvarı yıkıldı, can kaybı yok, güvenlik kamerasında görüntülendi.

İstanbul Beyoğlu'nda taştan yapılmış tarihi metruk binanın duvarı yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 03.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan metruk haldeki taştan yapılmış tarihi binanın duvarı henüz bilinmeyen nedenle sokağa doğru yıkıldı. Binanın parçaları yola savrulurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından, duvarın yıkılan parçalarının altında bir süre arama çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Taş duvarın üstündeki kalıntıların yeniden yıkılma tehlikesine karşılık sokak şerit çekilerek kapatıldı. Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Beyoğlu, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Beyoğlu'nda Tarihi Bina Duvarı Yıkıldı - Son Dakika

