BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI

31.03.2022 08:29

BEYOĞLU'nda yol ve kaldırım çalışması yapılan alanda açık bırakılan demir, yolda yürüyen kişinin ayağına saplandı.

BEYOĞLU'nda yol ve kaldırım çalışması yapılan alanda açık bırakılan demir, yolda yürüyen kişinin ayağına saplandı. Demir, itfaiye tarafından kesilirken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tarlabaşı Altın Bakkal Sokak üzerinde 07.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki yol yenileme çalışmalarını fark etmeyen Bahtiyar Yılmaz'ın ayağına demir saplandı. Acı içinde yere yığılan kişiyi görenler olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi Yılmaz'ın ayağına saplanan yoldaki demiri kesti. Bahtiyar Yılmaz, ayağındaki demir parçası ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI
BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI
BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI
BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI
BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI
BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI
BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI
BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI
BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI

YORUMLAR
500
Siirt'te duvardan atlayan gencin koluna demir saplandı Siirt'te duvardan atlayan gencin koluna demir saplandı Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz: Yolda yürürken bıçak çektiler, bir değil iki değil Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz: Yolda yürürken bıçak çektiler, bir değil iki değil

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Ukrayna'da bir sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti
09:12 The Guardian: Erdoğan, Zelenski ile Putin'i buluşturursa, dönüşü muhteşem olur
09:03 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti
08:57 Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi
08:56 Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
08:53 Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı
08:38 Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
22:50 Hollanda'da çifte cinayet: Haber sitesi sahibi bir Türk ve kardeşi katledildi
08:24 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 31 Mart güncel altın kuru!
08:16 Ayın son gününde döviz kurlarında son durum: 31 Mart'ta Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 09:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA YOLDA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement