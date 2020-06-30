Beypazarı ilçesinde öğretmenlere oyun terapisi uygulama eğitimi verildi - Son Dakika

Ankara Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında verilen eğitimler ile kurumların ve öğretmenlerin güçlendiği bildirildi.

Beypazarı Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde "Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitmen Eğitimi" kapsamında Beypazarı, Ayaş ve Güdül ilçelerinden görevlendirilen 36 rehberlik öğretmeni ile okul öncesi öğretmenlere 4 gün süreyle eğitim verildi.

Oyun uygulayıcı danışmanı Semra Akman Kaya, yaptığı açıklamada, gelişmiş ülke müfredatlarında yer alan eğitim programlarının Ankara'da yaygınlaşmasının gelecek yıllarda beşeri sermayeye olumlu katkı sağlamasının beklendiğini söyledi.

Güvenli bir ortam yaratan eğitimli bir oyun terapisti ile çocukların istedikleri gibi oynamaya cesaretlendirilebileceğini anlatan Kaya, "Çocuklara duygusal problemlerini ifade etmelerine yönelik çeşitli oyuncaklar sunulacak. Böylece hayal gücü gibi oyun terapisinin çeşitli araçlarını kullanarak duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade becerisi kazanan çocuklara daha sağlıklı yardım etme olanağı doğacak. Oyun terapisi eğitimi, travmatik deneyimler geçiren çocukların duygularına ulaşmayı sağlar. Bunlara nasıl mücadele edeceklerini öğretir. Çocuğun daha kaliteli bir yaşam sürmesine yardımcı olur." dedi.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.