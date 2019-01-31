Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Arazi Toplulaştırma Çalışmaları

Beypazarı'nda Arazi Toplulaştırma Çalışmaları

37 dakika önce

Beypazarı ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor.

Beypazarı'nda Arazi Toplulaştırma Çalışmaları, System.String[]
Beypazarı ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Beypazarı'nda yürütülen toplulaştırması kapsamında Uruş, Kızılsasöğüt ve İncepelit mahallelerinde çalışmalar tamamlandı.

Kuyucak, Köşebükü, Kayabükü, Tahir, Oymağaaç, Tacettin, Mahmutlar, Kırşeyhler, Kapullu, Kırbaşı, Gürsöğüt, Akçakavak, Yanlızçam, Kargı ve Dikmen mahallelerindeki arazilerde süren çalışmalar, Yoğunpelit Mahallesi'nde ise iptal edildi.

612 bin 578 dekar tarım arazisi bulunan ilçede toplam tarımsal parsel sayısı ise 76 bin 93. İlçe genelinde ortalama parsel büyüklüğü 8 dekar civarında.

Çalışmaların toprak altı, toprak üstü yatırımlar sabit kabul edilerek, çiftçilerin mağdur edilmeden sürdürülmesi planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti 31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok

Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı 15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 17:54:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Arazi Toplulaştırma Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]