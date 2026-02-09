Beypazarı\'nda Kadınlar İçin Etkinlikler, Öğrencilere Deneme Sınavı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenirken, öğrencilere yönelik deneme sınavı da gerçekleştirildi.

Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu, merkez salonlarında gün boyunca kadınlara yönelik etkinliklerin yapıldığını, öğrenciler için ise deneme sınavı uygulandığını söyledi.

Merkezdeki faaliyetlerin her geçen gün artarak devam edeceğini belirten Uzunoğlu, "Ramazan ayı boyunca dolu dolu programlar planlıyoruz. Gündüz ve akşam saatlerinde çeşitli etkinliklerin yanı sıra Hacivat-Karagöz gösterileriyle Ramazan akşamlarını renklendireceğiz." dedi.

Uzunoğlu, bugün öğrencilere yönelik TYT deneme sınavı yapıldığını ifade ederek, sınavın öğrencilerin heyecanlarını azaltmayı ve üniversite sınavı sürecine katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca 13 Şubat'ta da LGS deneme sınavının gerçekleştirileceğini kaydetti.