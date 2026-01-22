Beypazarı\'nda Kar Banyosu Keyfi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde off-road yapan Öner Çağlayan, eksi 15 derecede kar banyosu yaptı.

Yoğun kar örtüsünün bulunduğu bölgede doğayla iç içe yapılan off-road etkinliği, Ankara'da renkli anlara sahne oldu. Beypazarı ilçesinde bir araya gelen off-road tutkunları, karla kaplı arazide araçlarıyla ilerledi. Zorlu parkuru aşan Öner Çağlayan, araçtan indikten sonra eksi 15 derece olan havaya aldırış etmeden üstünü çıkardı. Kendini karın üzerine bırakan Çağlayan, kar banyosu yaptı. O anlar, grup arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANKARA